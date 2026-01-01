Spectacle Les contes de Fraimbois et autres plaisirs Salle multi-activités Serge IUNG Pont-Saint-Vincent
Spectacle Les contes de Fraimbois et autres plaisirs
Salle multi-activités Serge IUNG 72 avenue Jean Jaurès Pont-Saint-Vincent Meurthe-et-Moselle
Venez découvrir les contes de Fraimbois et autres plaisirs que la conteuse Michèle Martin vous narrera.
Entrée libre cobreilles pour recueillir les dons qui seront destinés à la restauration de l’église de Pont-Saint-Vincent.
Apéritif après le spectacleTout public
Salle multi-activités Serge IUNG 72 avenue Jean Jaurès Pont-Saint-Vincent 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est asso54.renaissance@orange.fr
English :
Come and discover the tales of Fraimbois and other delights told by storyteller Michèle Martin.
Free admission cobreilles to collect donations for the restoration of Pont-Saint-Vincent church.
Aperitif after the show
