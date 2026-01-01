Spectacle Les contes de Fraimbois et autres plaisirs Salle multi-activités Serge IUNG Pont-Saint-Vincent

Spectacle Les contes de Fraimbois et autres plaisirs

Salle multi-activités Serge IUNG 72 avenue Jean Jaurès Pont-Saint-Vincent Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Venez découvrir les contes de Fraimbois et autres plaisirs que la conteuse Michèle Martin vous narrera.

Entrée libre cobreilles pour recueillir les dons qui seront destinés à la restauration de l’église de Pont-Saint-Vincent.

Apéritif après le spectacleTout public

0 .

Salle multi-activités Serge IUNG 72 avenue Jean Jaurès Pont-Saint-Vincent 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est asso54.renaissance@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the tales of Fraimbois and other delights told by storyteller Michèle Martin.

Free admission cobreilles to collect donations for the restoration of Pont-Saint-Vincent church.

Aperitif after the show

L’événement Spectacle Les contes de Fraimbois et autres plaisirs Pont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-01-08 par MT TERRES TOULOISES