Spectacle Les contes de Mère nature Ludo Bibliothèque Ondres Tarnos

Spectacle Les contes de Mère nature Ludo Bibliothèque Ondres Tarnos samedi 18 octobre 2025.

Spectacle Les contes de Mère nature

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

C’est l’histoire d’une rencontre magique. Un jour, on croise un personnage très spécial, qui, par hasard, vient vers nous. Curieux, on décide de passer un moment ensemble. Et devinez quoi ? C’est Mère Nature elle-même ! Entre deux petites occupations, elle prend le temps de nous raconter des histoires étonnantes et de nous révéler ses petits secrets. Écoutez bien, regardez autour de vous… Vous ne savez pas tout sur ce qui se cache dans la nature !

Par la Compagnie du Miel Noir.

Enfants de 1 à 5 ans.

RDV de 11h à 12h. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

English : Spectacle Les contes de Mère nature

German : Spectacle Les contes de Mère nature

Italiano :

Espanol : Spectacle Les contes de Mère nature

L’événement Spectacle Les contes de Mère nature Tarnos a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Seignanx