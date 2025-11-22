Spectacle “Les Contes du C’est comme ça !!! “ par Florence Desnouveaux Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Spectacle “Les Contes du C’est comme ça !!! “ par Florence Desnouveaux Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 22 novembre 2025.

C’est un spectacle de contes et récits à construction multiple. La conteuse s’aventure pas à pas, mot à mot. Elle raconte un conte de son répertoire ; puis un autre et encore, dans sa relation directe avec le public : C’est comme ça !

Public familial à partir de 4 ans

Un spectacle qui prend sa source dans les contes populaires de métamorphose et d’affabuloserie imaginaire et de récits de vie glanés au fur et à mesure.

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T11:30:00+01:00

fin : 2025-11-22T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T11:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/