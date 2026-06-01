Spectacle « Les corps deviennent paysage », Les Jardins du Muséum à Borderouge, Toulouse

Spectacle « Les corps deviennent paysage » Samedi 6 juin, 15h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le projet « Les corps deviennent paysage » est une exploration chorégraphique menée par les élèves des classes 2C3 et 2C4 externes et horaire aménagés dominante de danse contemporaine du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Pensé comme une immersion sensible dans les Jardins du Muséum de Borderouge, ce travail s’appuie directement sur les éléments constitutifs du lieu : les potagers, la passerelle, les circulations naturelles et les matières vivantes. Ces espaces deviennent des supports d’expérimentation où les élèves développent des intentions chorégraphiques en dialogue avec l’environnement.

À travers cette démarche, les corps ne se contentent plus d’évoluer dans un paysage : ils en deviennent une extension, une résonance. Les élèves explorent différents états de corps, questionnent leur rapport à la nature, à l’espace et au vivant, et cherchent à faire émerger une écriture sensible où gestes et environnement s’entrelacent.

Les corps deviennent paysage invite le spectateur à porter un regard renouvelé sur le lien entre corps et nature, dans une expérience à la fois poétique, sensorielle et engagée.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Tout public

Accessible aux personnes en situation de handicap cognitif et psychique

En accès libre

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 avenue Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro ligne B station Borderouge.

**Le projet « Les corps deviennent paysage » est une exploration chorégraphique menée par les élèves des classes 2C3 et 2C4 externes et horaire aménagés dominante de danse contemporaine du à Régional …

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