Spectacle « Les Correspondances de Monet » avec le comédien Günther Vanseveren Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil

Spectacle « Les Correspondances de Monet » avec le comédien Günther Vanseveren Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle « Les Correspondances de Monet » avec le comédien Günther Vanseveren Dimanche 21 septembre, 20h00 Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Venez assister à un spectacle immersif dans le jardin de la Maison Impressionniste, retraçant les débuts du jeune Claude Monet, entre épreuves personnelles et émergence de l’impressionnisme.

Une création originale co-produite avec l’entreprise Givaudan.

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-monet-argenteuil.elisath.fr/ »}]

Spectacle

Ville d’Argenteuil