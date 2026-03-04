Spectacle Les Cosmos par la compagnie LOBA Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Spectacle Les Cosmos par la compagnie LOBA Maison de quartier La Bellangerais Rennes dimanche 8 mars 2026.
Spectacle Les Cosmos par la compagnie LOBA Maison de quartier La Bellangerais Rennes Dimanche 8 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine
Billetterie Théâtre Lillico
Les Cosmics est une fable sur le Cosmos et sur le Temps, pleine de fantaisie…alors levons les yeux et ouvrons le champ des possibles !
Céleste, une enfant intrépide de dix ans, passe l’été chez tonton-tata. Sa mère, astronaute, est employée en mission spatiale mais ça dérape. Un incident dévie la trajectoire de la fusée de l’agence spatiale européenne. Céleste file dans son laboratoire pour perfectionner antennes, radios et autres inventions destinées à communiquer avec elle. Les Cosmics est une fable sur le Cosmos et sur le Temps, pleine de fantaisie…alors levons les yeux et ouvrons le champ des possibles !
Tout public dès 7 ans
Durée 50 minutes
Dimanche 8 MARS à 17H
Théâtre Lillico
️ Billetterie Théâtre Lillico
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-08T18:00:00.000+01:00
1
https://billetterie-lillico.mapado.com/event/544566-les-cosmics 02 99 63 13 82
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine