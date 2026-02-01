Spectacle Les coulisses de la magie Salle du Grenier à Sel Gainneville

Spectacle Les coulisses de la magie

Une expérience interactive, magique, pédagogique, humoristique et familiale !

En quoi consiste ce spectacle ?

C’est avant tout un show de magie convivial et interactif à découvrir en famille. Créé et joué par Arnaud Debaisieux qui décrit son intention comme ceci Au-delà du divertissement, du rire et de l’émerveillement, nous souhaitons que ce spectacle pédagogique et ludique puisse changer un peu le point de vue du spectateur afin qu’il en ressorte un peu plus magicien qu’en y entrant .

JB Chevalier, l’autre auteur de ce spectacle, par ailleurs l’un des magiciens du Parc Astérix, explique les coulisses de la magie comme suit En cherchant à créer un spectacle qui s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants, nous voulons apporter la preuve que l’on peut s’amuser en apprenant !

Mais ce n’est pas que cela ! Les magiciens expliquent des tours de magie que les spectateurs pourront refaire chez eux. Au-delà du simple trucage, ils révèlent les grands principes de la magie. Arnaud Debaisieux et JB Chevalier retracent également l’histoire de la magie en s’arrêtant sur les tours qui ont marqué les époques.

En résumé c’est un savant dosage de spectacle et de conférence mené sur un rythme endiablé.

A partir de 7 ans Réservations à la mairie de Gainneville, par mail à contact@gainneville.fr ou par téléphone au 02 32 79 59 59 .

Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 59 59 contact@gainneville.fr

