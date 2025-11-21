Spectacle « Les cousins jumeaux » Merville-Franceville-Plage

Spectacle « Les cousins jumeaux » Merville-Franceville-Plage vendredi 21 novembre 2025.

Spectacle « Les cousins jumeaux »

Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Fabrice, guitariste classique, Patrick, auteur de chansons originales, et Patrice, auteur de parodies, se sont réunis pour rendre hommage à leur oncle qui leur a légué sa guitare. Trois styles, trois univers, un seul instrument, un seul interprète…

Réservation bibliothèque au Bord des Mots 02 31 24 27 70 .

Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 83

English : Spectacle « Les cousins jumeaux »

Classical guitarist Fabrice, original songwriter Patrick and parody writer Patrice have joined forces to pay tribute to their uncle, who left them his guitar. Three styles, three worlds, one instrument, one performer?

German : Spectacle « Les cousins jumeaux »

Fabrice, ein klassischer Gitarrist, Patrick, ein Autor von Originalsongs, und Patrice, ein Autor von Parodien, haben sich zusammengeschlossen, um ihrem Onkel zu huldigen, der ihnen seine Gitarre vermacht hat. Drei Stile, drei Welten, ein Instrument, ein Interpret?

Italiano :

Il chitarrista classico Fabrice, il cantautore Patrick e l’autore di parodie Patrice hanno unito le forze per rendere omaggio allo zio che ha lasciato loro la sua chitarra. Tre stili, tre mondi, un solo strumento, un solo interprete?

Espanol :

El guitarrista clásico Fabrice, el compositor de canciones originales Patrick y el escritor de parodias Patrice han unido sus fuerzas para rendir homenaje a su tío, que les dejó su guitarra. Tres estilos, tres mundos, un instrumento, un intérprete..

