Spectacle – Les Crapauds Cité de l’Économie Paris

Les Crapauds

Deux femmes fondent une start-up pour changer les règles du jeu : livraison bio, sans plastique, humaine, locale. Elles veulent faire autrement, faire mieux. L’entreprise grandit, séduit, se structure. Puis vient l’heure des choix : les marges, les statuts, les partenaires. Ce qu’on voulait éviter devient tentation. Ce qu’on pensait exclu devient compromis. Les Crapauds retrace l’histoire de cette entreprise, de son élan initial à sa faillite. C’est le récit d’un rêve qui se heurte au réel. Une histoire de stratégie, de fatigue, de désillusions, d’ambitions et de loyautés mises à l’épreuve. Mais c’est aussi un parcours intérieur : celui de Nesrine, qui continue d’y croire, seule, même après l’échec.

Loin des positions de principes et des discours abstraits sur la figure de l’entrepreneur, Les Crapauds est une plongée dans le quotidien réel et les enjeux véritables de l’entreprenariat. Il donne à voir des personnages aux prises avec un système plus vaste qu’eux — mais qui cherchent, tombent, et parfois se relèvent.

Infos pratiques :

Durée : 1h30

Dates : Jeudi 6 novembre à 19h, vendredi 7 novembre à 19h et samedi 8 novembre à 18h

Jeudi 6 novembre à 19h, vendredi 7 novembre à 19h et samedi 8 novembre à 18h Réservation conseillée

Conception et mise en scène : Jérémie Lebreton ; Texte : Noham Selcer; Scénographie, costumes & lumière : Marjolaine Mansot ; Composition Musical : en cours de distribution ; Stagiaire en mise en scène : Maud Nguyen Huynh ; Régie son & lumière : Romain Baronnet ; Diffusion : Pauline Crépin ; Administration : Valerie Moy ; Production : Citéco – Capza

« Les Crapauds » un spectacle inédit de Jérémie Lebreton.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le samedi 08 novembre 2025

de 18h00 à 19h30

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 5 à 10 euros.

Public jeunes et adultes.

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr