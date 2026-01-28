Spectacle ‘Les crêpes aux choux’ Bouzonville

Spectacle ‘Les crêpes aux choux’

Espace Culturel de Bouzonville Rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Mercredi 2026-02-18 15:00:00

L’Espace culturel de Bouzonville fête carnaval !

Pour l’occasion, découvrez le nouveau spectacle pour enfants de Christian HERMANN, Les crêpes aux choux .

Et comme toujours après les représentations de cet artiste, les enfants pourront déguster de délicieuses crêpes !

Animation gratuite et sans inscription

Venez nombreux et déguisés pour cette belle après-midi gourmande !Enfants

Bouzonville Cultural Centre celebrates Carnival!

For the occasion, discover Christian HERMANN’s new children’s show, Les crêpes aux choux .

And as always after his performances, children can enjoy delicious crêpes!

Free entertainment, no registration required

Come one, come all, and dress up for this delicious afternoon!

