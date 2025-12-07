Spectacle Les cuisinières Saint-Pardoux-Morterolles
Spectacle Les cuisinières Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 7 décembre 2025.
Spectacle Les cuisinières
Salle des fêtes Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
La compagnie des Ateliers de la Mine vous présente une adaptation de la pièce de Carlo Goldoni, mise en scène par Barbara Graziani.
Cela se passe à Venise, au 17e siècle, où l’on retrouve des cuisinières qui se libèrent de leur servitude pour aller s’amuser, le temps d’une soirée, au carnaval. .
Salle des fêtes Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 24 61 19
English :
German : Spectacle Les cuisinières
Italiano :
Espanol : Spectacle Les cuisinières
L’événement Spectacle Les cuisinières Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Creuse Sud Ouest