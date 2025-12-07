Spectacle Les cuisinières

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La compagnie des Ateliers de la Mine vous présente une adaptation de la pièce de Carlo Goldoni, mise en scène par Barbara Graziani.

Cela se passe à Venise, au 17e siècle, où l’on retrouve des cuisinières qui se libèrent de leur servitude pour aller s’amuser, le temps d’une soirée, au carnaval. .

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 24 61 19

English :

German : Spectacle Les cuisinières

Italiano :

Espanol : Spectacle Les cuisinières

L’événement Spectacle Les cuisinières Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Creuse Sud Ouest