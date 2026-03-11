Spectacle LES DANCHIEUSES ETOILES à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle LES DANCHIEUSES ETOILES à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Les Danchieuses Étoiles, une comédie ruralo-parigote pleine d’autodérision et d’émotion, où l’on rit de tout, surtout de soi.

La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim

qui diront le contraire.

Rien ne les destinait à se rencontrer et pourtant ! Alors que tout les oppose, Mel, la rurale débrouillarde, et Kim, la citadine sophistiquée vont devoir collaborer pour créer un spectacle de danse.

Entre rêve et cauchemar, il n’y a qu’un pas… de danse ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

