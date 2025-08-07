Spectacle Les deux pêcheurs par la Compagnie La clé des Chants

Place du Général Leclerc Roisel Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Les deux pêcheurs , c’est avant tout l’histoire de deux solitudes, de deux hommes, de deux pêcheurs que tout oppose. Une seule chose semble les réunir la pêche, activité méditative qui rompt la monotonie de leurs existences faites d’isolement. Le propos s’ouvre sur une dispute autour d’un territoire de pêche une simple berge. Lequel de ces deux hommes pourra être en possession du meilleur coin de pêche, celui où sont toutes les richesses, les poissons ?

A partir de 10 ans.

Place du Général Leclerc Roisel 80240 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

English :

Les deux pêcheurs is first and foremost the story of two solitudes, two men, two fishermen, with everything at odds. Only one thing seems to unite them: fishing, a meditative activity that breaks the monotony of their isolated lives. The story opens with a dispute over fishing territory: a simple riverbank. Which of these two men will be in possession of the best fishing spot , where all the fish and riches are?

Ages 10 and up.

German :

Die zwei Fischer ist vor allem die Geschichte zweier Einsamkeiten, zweier Männer, zweier Fischer, die alles gegeneinander ausspielen. Nur eine Sache scheint sie zu verbinden: das Fischen, eine meditative Tätigkeit, die die Monotonie ihres isolierten Lebens durchbricht. Die Geschichte beginnt mit einem Streit um das Angelrevier: ein einfaches Ufer. Wer von den beiden Männern ist im Besitz des besten Angelplatzes, an dem sich alle Reichtümer und Fische befinden?

Ab 10 Jahren.

Italiano :

I due pescatori è innanzitutto la storia di due solitudini, due uomini, due pescatori a cui tutto si oppone. Solo una cosa sembra unirli: la pesca, un’attività meditativa che rompe la monotonia delle loro vite isolate. La storia si apre con una disputa sul territorio di pesca: una semplice riva del fiume. Chi dei due uomini sarà in possesso del miglior punto di pesca, dove si trovano tutte le ricchezze e i pesci?

Dai 10 anni in su.

Espanol :

Los dos pescadores es ante todo la historia de dos soledades, dos hombres, dos pescadores a los que todo se opone. Sólo una cosa parece unirles: la pesca, una actividad meditativa que rompe la monotonía de sus vidas aisladas. La historia se abre con una disputa por el territorio de pesca: una simple orilla del río. ¿Cuál de los dos hombres se quedará con el mejor lugar de pesca, aquel donde están todas las riquezas, los peces?

A partir de 10 años.

