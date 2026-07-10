Spectacle Les échappées Itinérance des Gaillardes Juicq
samedi 1 août 2026 · Juicq
Informations pratiques
Juicq
Spectacle Les échappées Itinérance des Gaillardes
2 Château Gaillard Juicq Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !
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2 Château Gaillard Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52 lesgaillardes.info@gmail.com
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L’événement Spectacle Les échappées Itinérance des Gaillardes Juicq a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge