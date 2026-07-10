Informations pratiques

Juicq

Spectacle Les échappées Itinérance des Gaillardes

2 Château Gaillard Juicq Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !

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2 Château Gaillard Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52 lesgaillardes.info@gmail.com

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English :

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L’événement Spectacle Les échappées Itinérance des Gaillardes Juicq a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge