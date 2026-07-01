Informations pratiques

Chaillevette

Spectacle Les échappées Les Gaillardes

Parc des Fontaines Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-07-27 20:10:00

Date(s) :

2026-07-27

Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !

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Parc des Fontaines Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52 lesgaillardes.info@gmail.com

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English :

For the 5%E8th year, the Gaillardes theater troupe is touring Charente-Maritime by bike. This year, the troupe is back with their show “Les Échappées”: a collective, musical, and festive production for young and old alike!

L’événement Spectacle Les échappées Les Gaillardes Chaillevette a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique