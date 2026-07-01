Spectacle Les échappées Les Gaillardes Chaillevette
lundi 27 juillet 2026 · Chaillevette
Informations pratiques
Chaillevette
Spectacle Les échappées Les Gaillardes
Parc des Fontaines Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27 20:10:00
Date(s) :
2026-07-27
Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !
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Parc des Fontaines Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52 lesgaillardes.info@gmail.com
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English :
For the 5%E8th year, the Gaillardes theater troupe is touring Charente-Maritime by bike. This year, the troupe is back with their show “Les Échappées”: a collective, musical, and festive production for young and old alike!
L’événement Spectacle Les échappées Les Gaillardes Chaillevette a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique
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