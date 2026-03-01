Spectacle Les écureuils de l’orage Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Spectacle Les écureuils de l’orage

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Spectacle présenté par la Moufle du temps, dans le cadre du Printemps des Poètes

Spectacle musical poétique.

Autobus

C’est la scène

Voyageurs

C’est le public

Hommes ni jeune ni vieux

Homme, homme, homme,

C’est le trio

Chauffeur, bagagiste, contrôleur

Sont les personnages principaux

Simple guitare

C’est musical

Boîte à Meuh

C’est rigolo

Au champ des mots

Feront le chaud show

Ces quelques mots détournant Exercice de style de Raymond Queneau donnent la couleur de ce spectacle où la poésie surréaliste se vit en chanson.

À partir de 8 ans .

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Les écureuils de l’orage Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme