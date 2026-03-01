Spectacle Les écureuils de l’orage Rue de la Poste Plouër-sur-Rance
Spectacle Les écureuils de l’orage
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Spectacle présenté par la Moufle du temps, dans le cadre du Printemps des Poètes
Spectacle musical poétique.
Autobus
C’est la scène
Voyageurs
C’est le public
Hommes ni jeune ni vieux
Homme, homme, homme,
C’est le trio
Chauffeur, bagagiste, contrôleur
Sont les personnages principaux
Simple guitare
C’est musical
Boîte à Meuh
C’est rigolo
Au champ des mots
Feront le chaud show
Ces quelques mots détournant Exercice de style de Raymond Queneau donnent la couleur de ce spectacle où la poésie surréaliste se vit en chanson.
À partir de 8 ans .
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
