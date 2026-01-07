Spectacle | Les Émergences | Académie Fratellini x Centre national des Arts du cirque x Ésacto’Lido Le Mans

Spectacle | Les Émergences | Académie Fratellini x Centre national des Arts du cirque x Ésacto’Lido

6 boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10 20:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11

Au Plongeoir, la piste accueille toutes les générations d’artistes de cirque. Avec Les Émergences venez découvrir trois extraits de futurs spectacles présentés par des artistes récemment diplômés des écoles nationales supérieures des arts du cirque.

Les Émergences sélectionnées

Maquette A Paraplate, Le Duo 1m², de Cassandre Shopfer et Nina Sugnaux, diplômées du CNAC

→ Mar. 10 fév. et jeu. 12 fév. à 19h

Deux artistes explorent un nouvel agrès une plateforme de bois tirée par deux cordes entrecroisées, qui flotte à deux mètres au-dessus du sol. Cet espace précaire invite à réfléchir sur la notion de limite et de liberté. Comment partager un espace déjà limité avec d’autres ? Comment trouver sa place et sa propre liberté malgré les contraintes ?

Cette création met en lumière l’importance de vivre ensemble, d’apprendre les un·e·s des autres et d’éprouver nos contradictions, créant ainsi une interdépendance qui malgré nos points de tension peut mener à une symbiose vitale. Dans cet univers miniature, où les issues semblent absentes, la résilience devient essentielle.

La plateforme, ou paraplate, est un agrès inventé par Nina Sugnaux lors de son cursus au CNAC.

Maquette B Don Baltha, Cie L’Art Nak, de Christian Padilla Angulo, diplômé de l’Académie Fratellini

→ Mar. 10 fév. et mer. 11 fév. à 19h

À l’âge de trois ans, Christian Padilla est déguisé pour la première fois en Balthazar, le roi mage noir … Bien qu’il aurait aimé se déguiser en vache, sa peau et ses cheveux rebelles l’ont assigné au rôle de Balthazar. Puis comme dans une boucle, chaque année à Noël, étant le seul enfant noir de son école catholique en Equateur, il doit incarner ce personnage dans la crèche vivante. Au fil des années, cette condition est devenue une force puissante qui l’a motivée à affronter les inégalités et célébrer la diversité.

Don Baltha est un solo de cirque afro surréaliste mêlant jonglage, danse et acrobatie. Dans ce récit autobiographique, Christian questionne la discrimination et la déshumanisation des corps et des individus.

Maquette C Ainsi rugissent les fleurs, Cirque Lambda, de Kinane Srirou, Jessica Ramon, Flavia Savi diplômées de l’Ésacto’Lido et Laia Planell Viladrich

→ Mer. 11 fév. et jeu. 12 fév. à 19h

Quatre acrobates autour d’un mât chinois mettent à l’honneur la collaboration de quatre êtres, chacune vivant avec ses démons, ses atouts et ses faiblesses, chacune soutenant les autres… à sa manière.

Ainsi rugissent les fleurs évoquent des thèmes liés aux injonctions sociales et aux étiquettes, par un prisme que ces artistes connaissent bien être une femme. Ensemble, elles veulent libérer nos mémoires, s’en émanciper, se créer de nouveaux souvenirs. .

At Le Plongeoir, the ring welcomes all generations of circus artists. With Les Émergences, come and discover three extracts from future shows presented by artists who have recently graduated from national circus arts schools.

