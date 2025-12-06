Spectacle Les Entrevues Mirobolantes Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Les Entrevues Mirobolantes Place de l’Eglise Trégueux samedi 6 décembre 2025.

Spectacle Les Entrevues Mirobolantes

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:45:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Déambulation du public dans l’espace Victor Hugo. Une soirée sous la forme d’un parcours semé d’histoires, de théâtre, de musique, de récit, de danse, de chansons, d’un petit repas, d’un verre à boire.

A partir de 10 ans. Réservation indispensable. Repas inclus. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Les Entrevues Mirobolantes Trégueux a été mis à jour le 2025-08-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme