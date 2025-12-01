Spectacle Les Etoiles Radieuses Plouguerneau

Spectacle Les Etoiles Radieuses

Keradraon Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 19:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Un spectacle de magie ou le fantastique côtoie l’univers des masques et des marionnettes.

Les Cinq personnages fantastiques du Haut Conseil des Conteurs convoquent Thala’b car il leur manque un Animateur des Résistances. Bacq, le Gardien de la Mémoire ; Mirrh, la Porteuse des Rituels ; Hoppla, la Directrice de l’Humour ; Orphée, le Jardinier de la Poésie ; Nawira, la Veilleuse des Sagesses, vont lui faire passer les cinq épreuves magiques. Thala’b trouvera-t-il sa place au sein du Haut Conseil ?

A partir de 6 ans. .

Keradraon Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

