Spectacle Les fables Comme vous ne les avez jamais vues Barchain

Barchain

Spectacle Les fables Comme vous ne les avez jamais vues

1 rue de la Vierge La Grange Barchain Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:35:00

fin : 2026-06-05 22:45:00

Date(s) :

2026-06-05

12 fables de la Fontaine revisitées ! Qui n’a un jour récité une fable de Monsieur de la Fontaine, souvenir de nos années scolaires, reprises à plusieurs reprises dans de nombreux spectacles, sketches… Ah ! Ces fables ont égrené et égrènent encore depuis 400 ans notre quotidien. En y réfléchissant c’est peut-être dû au fait que leurs contenus sont encore fort d’actualité. Nous allons vous présenter notre vison de ces fables en vous entrainant dans des mondes différents entre Tango, valse, escrime et bien d’autre découvertes le tout accompagné de passage musicaux allant du RnB, au piano de Michel Legrand. Sans dévoyer l’esprit de Jean de La Fontaine nous allons ou nous espérons vous entrainer dans ce monde des fables d’une façon différente afin de montrer l’intemporalité de celles-ci. Laissez-vous porter par ces textes, qui comme la madeleine Proustienne vous entraineront en vos souvenirs tout en vous surprenant… Bon voyage… Prévente bientôt sur HelloAssoTout public

5 .

1 rue de la Vierge La Grange Barchain 57830 Moselle Grand Est

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English :

12 de la Fontaine fables revisited! Who hasn’t recited one of Monsieur de la Fontaine’s fables, a souvenir from our school days and a recurring theme in numerous shows and sketches? For 400 years, these fables have been a part of our daily lives. Come to think of it, perhaps that’s because their content is still so topical. We’re going to give you our take on these fables, taking you into different worlds, from tango and waltz to fencing and many other discoveries, accompanied by musical passages ranging from RnB to the piano of Michel Legrand. Without deviating from the spirit of Jean de La Fontaine, we hope to take you into this world of fables in a different way, to show their timelessness. Let yourself be carried away by these texts, which, like the Proustian madeleine, will take you down memory lane and surprise you at the same time? Bon voyage? Pre-sale coming soon on HelloAsso

L’événement Spectacle Les fables Comme vous ne les avez jamais vues Barchain a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG