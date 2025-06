Spectacle « Les fables de La Fontaine » – Rue du Château Verges 29 juin 2025 18:00

Jura

Spectacle « Les fables de La Fontaine » Rue du Château Château Verges Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Création compagnie A COUR ET A JARDIN

Jeu Aude de SAINT LEGER.

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Dans ce spectacle, Aude de Saint Léger donne vie à quatorze fables. Musique, mime et danse

viennent dialoguer avec les textes jubilatoires et incisifs de Jean de La Fontaine, auteur dont la

gaieté mélancolique et la finesse d’observation ont traversé les siècles.

Réservation obligatoire. .

Rue du Château Château

Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@orange.fr

