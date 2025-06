SPECTACLE “LES FABULATIONS DOMESTIQUES » DE LA CIE LE 7ÉME POINT Mas-de-Londres 26 juin 2025 07:00

Hérault

SPECTACLE “LES FABULATIONS DOMESTIQUES » DE LA CIE LE 7ÉME POINT Les Barelles Mas-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Fabules vous propose une petite soirée estivale à la cool !

Opus 1 Alexandre Porte, nouvel homme au foyer, vous raconte l’origine de la guerre de Troie dans la chambre de ses enfants. Un pamphlet drôle et plein de tendresse sur la bêtise des hommes et les folies que l’on fait au nom de l’amour.

Fabules vous propose une petite soirée estivale à la cool !

Ouverture du site dès 18h30 et spectacle à 19h Les Fabulations domestiques de la Cie le 7éme point Théâtre de jouets.

À partir de 8 ans (durée 30 mn). Sans réservation Au chapeau !

Opus 1 Alexandre Porte, nouvel homme au foyer, vous raconte l’origine de la guerre de Troie dans la chambre de ses enfants. Un pamphlet drôle et plein de tendresse sur la bêtise des hommes et les folies que l’on fait au nom de l’amour.

Puis playlist festive, des coups à boire à la buvette, avec petite restauration jusqu’à 22h30. Évènement hors saison de la Guinguette, organisé en partenariat avec la Mairie du Mas de Londres et l’Asso Viens vou’art.

Attention pas de CB sur place. .

Les Barelles

Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie assofabules@gmail.com

English :

Fabules brings you a cool summer evening!

Opus 1 New homemaker Alexandre Porte recounts the origins of the Trojan War in his children?s bedroom. A funny and tender pamphlet on human stupidity and the follies we do in the name of love.

German :

Fabules bietet Ihnen einen kleinen, coolen Sommerabend!

Opus 1 Der neue Hausmann Alexandre Porte erzählt Ihnen im Zimmer seiner Kinder vom Ursprung des Trojanischen Krieges. Ein witziges und zärtliches Pamphlet über die Dummheit der Menschen und die Verrücktheiten, die man im Namen der Liebe begeht.

Italiano :

Fabules vi porta una fresca serata estiva!

Opus 1 Alexandre Porte, un nuovo marito di casa, racconta le origini della guerra di Troia nella camera dei suoi figli. Un pamphlet divertente e tenero sulla stupidità umana e sulle follie che compiamo in nome dell’amore.

Espanol :

¡Fabules le trae una fresca noche de verano!

Opus 1 Alexandre Porte, nuevo amo de casa, le cuenta los orígenes de la guerra de Troya en la habitación de sus hijos. Un divertido y tierno panfleto sobre la estupidez humana y las locuras que hacemos en nombre del amor.

L’événement SPECTACLE “LES FABULATIONS DOMESTIQUES » DE LA CIE LE 7ÉME POINT Mas-de-Londres a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP