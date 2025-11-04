Spectacle Les Fantasticks Colmar

Spectacle Les Fantasticks Colmar mardi 4 novembre 2025.

Spectacle Les Fantasticks

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-04 19:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-04 2025-11-05

Inspirée d’une pièce d’Edmond Rostand, la comédie musicale The Fantasticks détient le record absolu de longévité, avec près de quarante-deux années passées à l’affiche du même théâtre new-yorkais.

Un conseil à tous les parents interdisez à vos enfants ce que vous voulez qu’ils fassent ; vous serez alors certains qu’ils le feront ! Il ne s’agit pas de manipulation mais bien d’éducation. Et rappelez-vous c’est pour leur bien. Cette méthode originale est expérimentée avec succès par Mme Hucklebee et M. Bellomy. Pour favoriser l’union de leurs enfants, ils inventent une fausse dispute, dressent un mur entre leurs deux maisons et leur interdisent toute communication. Résultat l’amour a tout de suite été au rendez- vous. Attention cependant à ne pas révéler le pot aux roses, car rien n’est plus ennuyeux pour des enfants qu’un destin tout tracé.

Librement inspirée d’une pièce d’Edmond Rostand, la comédie musicale The Fantasticks détient le record absolu de longévité, avec près de quarante-deux années passées à l’affiche du même théâtre new-yorkais. Son histoire rocambolesque, à mi-chemin entre Roméo et Juliette et Così fan tutte, et ses titres à succès comme Try to Remember , devenu un standard du répertoire américain (et un tube publicitaire), en ont fait une oeuvre phare de l’Off-Broadway. Elle est interprétée en version française par les artistes de l’Opéra Studio dans un spectacle espiègle de Myriam Marzouki, plébiscité il y a deux saisons par les spectateurs petits et grands. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Based on a play by Edmond Rostand, the musical The Fantasticks holds the all-time record for longevity, with almost forty-two years on the bill at the same New York theater.

German :

Das Musical The Fantasticks, das auf einem Stück von Edmond Rostand basiert, hält den absoluten Rekord für die längste Spielzeit: Es läuft seit fast 42 Jahren im selben New Yorker Theater.

Italiano :

Basato su un’opera teatrale di Edmond Rostand, il musical The Fantasticks detiene il record assoluto di longevità, con quasi quarantadue anni di programmazione nello stesso teatro di New York.

Espanol :

Basado en una obra de Edmond Rostand, el musical Los Fantásticos ostenta el récord histórico de longevidad, con casi cuarenta y dos años en cartel en el mismo teatro neoyorquino.

