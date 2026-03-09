Spectacle les fées cauchoises Paluel
Espace Durdent Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Spectacle les fées cauchoises de Matthieu Lapierre.
Un spectacle qui explore la culture cauchoise. A l’espace Durdent, bourg de Paluel à 20h30.
Gratuit sur réservation.
Restauration normande sur place. .
Espace Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr
