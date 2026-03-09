Spectacle les fées cauchoises

Espace Durdent Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle les fées cauchoises de Matthieu Lapierre.

Un spectacle qui explore la culture cauchoise. A l’espace Durdent, bourg de Paluel à 20h30.

Gratuit sur réservation.

Restauration normande sur place. .

Espace Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle les fées cauchoises

L’événement Spectacle les fées cauchoises Paluel a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre