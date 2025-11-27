Spectacle : Les femmes de Barbe Bleue Université Sorbonne Nouvelle Paris

Spectacle : Les femmes de Barbe Bleue Université Sorbonne Nouvelle Paris jeudi 27 novembre 2025.

Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir… Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances, vaincre la peur de leur Barbe Bleue, ce mal qui se cache en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs.

Une écriture collective de plateau librement inspirée du conte La Barbe Bleue de Charles Perrault.

Spectacle : Les femmes de Barbe Bleue – Lisa Guez.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr