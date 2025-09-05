Spectacle Les Femmes ont Toujours Raison Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?

Vivre à deux revient à traverser un champs de mines Les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude.

Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !

On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à célébrer les noces de diamant.

100% des couples ont tenté leur chance…

Et pour les célibataires… Prenez des notes. .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

