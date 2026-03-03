Spectacle Les femmes prennent chair Salle des fêtes Campagne

Spectacle Les femmes prennent chair

Salle des fêtes 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

16h30. Seule-en-scène mêlant danse, poésie et voix, qui explore les chemins de la résilience, de la transformation et de la souveraineté intérieure. Dès 15 ans. 10€

Les Femmes Prennent Chair est un seule-en-scène mêlant danse, poésie et voix, qui explore les chemins de la résilience, de la transformation et de la souveraineté intérieure, ancrés dans l’expérience du féminin. Une traversée intime aux résonances collectives, où la souffrance se sublime en puissance.

Au fil de la métamorphose d’une femme, cette pièce fait résonner des cordes sensibles et interroge comment les corps portent les traces du vécu — les chocs, les abus, les héritages — et comment, grâce au mouvement et à l’expression, ces empreintes peuvent devenir matière de libération et de création.

Ce projet s’inscrit dans une démarche où l’art devient soin, la performance chorégraphiée devient rituel et le corps lieu de reconquête et d’empuissancement.

A partir de 15 ans .

Salle des fêtes 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 43 30 49 liberonslaparole24@gmail.com

English : Spectacle Les femmes prennent chair

16h30. A one-man show combining dance, poetry and voice, exploring the paths of resilience, transformation and inner sovereignty. Ages 15 and up. 10?

