Spectacle les Filles Désirent … s’inviter à la Fourmi Rouge ! Cabaret La Fourmi Rouge Laàs

Spectacle les Filles Désirent … s’inviter à la Fourmi Rouge !

Cabaret La Fourmi Rouge 74 rue de la Vieille Chapelle Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

La Fourmi Rouge rouvre ses portes… et s’apprête à vibrer de nouveau. Ses lumières se rallument, ses velours frémissent… parce que Les Filles Désirent… s’inviter à La Fourmi Rouge. Et elles ne viennent pas seules elles apportent leurs paillettes, leurs plumes, leur humour malicieux et leur sensualité éclatante.

Nées à Urt d’un rêve audacieux, 7 femmes du quotidien ont choisi de se métamorphoser le temps d’un spectacle pour célébrer la liberté d’être soi. Sur scène, elles dansent, elles chantent, elles brillent, elles se révèlent… et vous invitent à en faire autant, le temps d’un après-midi hors du temps.

Etes-vous prêt à vibrer, rêver le temps d’un moment dans le Cabaret de la Fourmi Rouge ? .

