Spectacle Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Rue de la Louvière Épinal

Spectacle Les filles ne sont pas des poupées de chiffon

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Un conte moderne qui interroge l’héritage des traditions, leur poids et les dommages qu’elles peuvent générer.

Ella est une petite fille qui naît dans une famille où il n’y a pas de fils, dans un pays où la société rejette les familles sans héritier. Ses parents inventent donc un fils elle sera Eli à l’extérieur et Ella à la maison. Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’à 13 ans elle redeviendra fille pour être mariée de force…

Inspiré de faits réels, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon aborde ces injonctions qui nous étouffent, qu’il s’agisse de traditions, d’assignations sociales ou de projections parentales. Un éloge délicat à la nécessité de conquérir la liberté d’être soi .Enfants

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

A modern tale that questions the legacy of traditions, their weight and the damage they can cause.

Ella is a little girl born into a family with no sons, in a country where society rejects families without heirs. So her parents invent a son: she will be Eli on the outside and Ella at home. What she doesn’t know is that at the age of 13, she will become a girl again, to be married off by force?

Inspired by real events, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon deals with the injunctions that suffocate us, be they traditions, social assignments or parental projections. A delicate eulogy to the need to conquer « the freedom to be oneself ».

Ein modernes Märchen, das das Erbe von Traditionen, ihr Gewicht und den Schaden, den sie verursachen können, hinterfragt.

Ella ist ein kleines Mädchen, das in eine Familie geboren wird, in der es keine Söhne gibt, in einem Land, in dem die Gesellschaft Familien ohne Erben ablehnt. Ihre Eltern erfinden also einen Sohn: Sie wird Eli draußen und Ella zu Hause sein. Was sie nicht weiß, ist, dass sie mit 13 Jahren wieder zum Mädchen wird, um zwangsverheiratet zu werden

Der auf wahren Begebenheiten beruhende Film Les filles ne sont pas des poupées de chiffon (Mädchen sind keine Stoffpuppen) thematisiert die Zwänge, die uns ersticken, seien es Traditionen, gesellschaftliche Zuweisungen oder elterliche Projektionen. Ein feinfühliges Loblied auf die Notwendigkeit, die « Freiheit, man selbst zu sein » zu erobern.

Una storia moderna che si interroga sull’eredità delle tradizioni, sul loro peso e sui danni che possono causare.

Ella è una bambina nata in una famiglia senza figli maschi, in un Paese in cui la società rifiuta le famiglie senza eredi. Così i suoi genitori si inventano un figlio: lei sarà Eli all’esterno ed Ella a casa. Ma Ella non sa che a 13 anni tornerà a essere una ragazza, per essere sposata con la forza?

Ispirato a fatti realmente accaduti, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon (Le ragazze non sono bambole di pezza) affronta le ingiunzioni che ci soffocano, siano esse tradizioni, incarichi sociali o proiezioni dei genitori. Un delicato elogio alla necessità di conquistare « la libertà di essere se stessi ».

Un cuento moderno que cuestiona el legado de las tradiciones, su peso y el daño que pueden causar.

Ella es una niña que nace en una familia sin hijos varones, en un país donde la sociedad rechaza a las familias sin herederos. Así que sus padres se inventan un hijo: ella será Eli en el exterior y Ella en casa. Lo que no sabe es que a los 13 años volverá a ser una niña, para ser casada a la fuerza..

Inspirada en hechos reales, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon (Las niñas no son muñecas de trapo) aborda esos mandatos que nos asfixian, ya sean tradiciones, asignaciones sociales o proyecciones paternas. Un delicado elogio a la necesidad de conquistar « la libertad de ser uno mismo ».

