Spectacle de l’atelier théâtre ados de la Cie Azimuts.

Les Formidables, c’est 16 récits extraordinaires de personnes célèbres ou ordinaires de toutes les nationalités, de toutes les religions, qui ont tous eu la même volonté de changer le monde autour d’elles et de croire en la solidarité et la tolérance.

D’après le livre de Eve Pourcel.

Entrée gratuite.Tout public

English :

Performance by the Cie Azimuts teen theater workshop.

Les Formidables is 16 extraordinary stories of famous and ordinary people of all nationalities and religions, who all share the same desire to change the world around them, and to believe in solidarity and tolerance.

Based on the book by Eve Pourcel.

Free admission.

German :

Aufführung des Theaterworkshops für Jugendliche der Cie Azimuts.

Les Formidables, das sind 16 außergewöhnliche Geschichten von berühmten oder gewöhnlichen Menschen aller Nationalitäten und Religionen, die alle den gleichen Willen hatten, die Welt um sich herum zu verändern und an Solidarität und Toleranz zu glauben.

Nach dem Buch von Eve Pourcel.

Freier Eintritt.

Italiano :

Spettacolo del laboratorio teatrale per ragazzi Cie Azimuts.

Les Formidables è una raccolta di 16 storie straordinarie raccontate da persone famose e comuni di ogni nazionalità e religione, accomunate dal desiderio di cambiare il mondo che le circonda e di credere nella solidarietà e nella tolleranza.

Tratto dal libro di Eve Pourcel.

Ingresso libero.

Espanol :

Actuación del taller de teatro para adolescentes Cie Azimuts.

Les Formidables es una colección de 16 historias extraordinarias contadas por personas famosas y corrientes de todas las nacionalidades y religiones, que comparten el mismo deseo de cambiar el mundo que les rodea y de creer en la solidaridad y la tolerancia.

Basado en el libro de Eve Pourcel.

Entrada gratuita.

