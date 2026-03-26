Spectacle Les fous alliés au Théâtre Jean Richard à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les fous alliés samedi 4 avril 2026 à 20h30 au Théâtre Jean Richard à Niort.

Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille… pour le meilleur du rire !

Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils sont lâches, égoïstes, parfois hypocrites, ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles !

Artiste(s) Fabrice Pannetier, Vincent Cordier .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 03 56

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English : Spectacle Les fous alliés au Théâtre Jean Richard à Niort

L’événement Spectacle Les fous alliés au Théâtre Jean Richard à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin