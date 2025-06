Spectacle Les Français chantent aux Français – Espace Fayolle Guéret 24 juin 2025 20:30

Creuse

Spectacle Les Français chantent aux Français Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 20:30:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Spectacle solidaire au profit de l’AMRD Creuse.

Ce spectacle retrace les événements qui ont jalonné la vie des Français, des Creusoises et des Creusois durant la Seconde Guerre Mondiale à travers le regard innocent du journal intime d’une jeune fille de 13 ans Rose.

Depuis l’entrée en guerre jusqu’à la libération, les spectateurs suivent la vie de cette jeune fille, écoutent comme elle la radio, ses messages, sa propagande et les chansons qu’elle véhicule, reflets de cette époque trouble..

Elisabeth Leclair au chant, Jérôme Gatius à la clarinette, Thomas Ezekiel au piano, Thierry Bourguignon à la batterie et Elodie Cotet récitante. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine memcmf23@orange.fr

English : Spectacle Les Français chantent aux Français

German : Spectacle Les Français chantent aux Français

Italiano :

Espanol : Spectacle Les Français chantent aux Français

L’événement Spectacle Les Français chantent aux Français Guéret a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Grand Guéret