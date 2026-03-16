Spectacle les Fr »Anges Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Spectacle les Fr »Anges Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy vendredi 8 mai 2026.
Spectacle les Fr »Anges
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 21:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
Les Fr »Anges
Lucie Durand-Uldri Chant , gilles Bouvier chant/accordéon et Fabrice Deroo sonorisation
.
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Fr »Anges
Lucie Durand-Uldri vocals, Gilles Bouvier vocals/accordion and Fabrice Deroo sound engineer
L’événement Spectacle les Fr »Anges Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves