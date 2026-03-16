Spectacle les Fr »Anges Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Spectacle les Fr »Anges

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 21:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Les Fr »Anges

Lucie Durand-Uldri Chant , gilles Bouvier chant/accordéon et Fabrice Deroo sonorisation

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Les Fr »Anges

Lucie Durand-Uldri vocals, Gilles Bouvier vocals/accordion and Fabrice Deroo sound engineer

L’événement Spectacle les Fr »Anges Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves