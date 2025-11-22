Spectacle Les Franglaises Maxéville

Spectacle Les Franglaises

Après 15 ans de folie sur scène et sur les routes, les Franglaises entament un dernier tour de piste, une ultime saison, avec un spectacle aux accents de Best Of… de Meilleur De, dans une version encore plus folle et imprévisible. Are you ready?

After 15 years of madness on stage and on the road, Les Franglaises embark on a final tour, a final season, with a show that sounds like Best Of? de Meilleur De, in an even crazier and more unpredictable version. Are you ready?

Nach 15 Jahren Wahnsinn auf der Bühne und auf der Straße gehen die Franglaises in eine letzte Runde, eine letzte Saison, mit einer Show, die nach Best Of? Meilleur De klingt, in einer noch verrückteren und unvorhersehbareren Version. Sind Sie bereit?

Dopo 15 anni di follia sul palco e sulla strada, Les Franglaises intraprendono un ultimo tour, un’ultima stagione, con uno spettacolo che suona come Best Of? de Meilleur De, in una versione ancora più folle e imprevedibile. Siete pronti?

Tras 15 años de locura sobre el escenario y en la carretera, Les Franglaises se embarcan en una última gira, una última temporada, con un espectáculo que suena a Best Of… de Meilleur De, en una versión aún más loca e imprevisible. ¿Están preparados?

