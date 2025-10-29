Spectacle Les frères casquette Rue des trois frères Nadeau Surgères

Spectacle Les frères casquette Rue des trois frères Nadeau Surgères mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle Les frères casquette

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Jeune de moins de 26 ans et bénéficiaires du RSA.

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Entre slam et rap, venez découvrir le nouveau spectacle des Frères Casquette « Générations ».

A partir de 6 ans.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Come and discover the Frères Casquette’s new show, « Générations », a mix of slam and rap.

Ages 6 and up.

German :

Zwischen Slam und Rap: Entdecken Sie die neue Show der Brüder Casquette « Générations ».

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Venite a scoprire il nuovo spettacolo dei Frères Casquette « Générations », un mix di slam e rap.

Dai 6 anni in su.

Espanol :

Venga a descubrir el nuevo espectáculo de los Frères Casquette « Générations », una mezcla de slam y rap.

A partir de 6 años.

