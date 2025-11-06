Spectacle Les Fruits des Fondus Diptyque Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Spectacle Les Fruits des Fondus Diptyque

Jeudi 6 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 6 mars 2026 de 20h30 à 22h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2026-03-06

Diptyque c’est 2 histoires improvisées, entremêlées et rythmées au bon vouloir des joueurs. Ne manquez pas ce spectacle d’improvisation original improvisé par vos Fruits des fondus.

.

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Diptyque is 2 improvised stories, intertwined and set to the rhythm of the players. Don?t miss this original improv show put on by your Fruits des fondus.

German :

Diptyque sind zwei improvisierte Geschichten, die nach Lust und Laune der Spieler miteinander verwoben und rhythmisiert werden. Verpassen Sie nicht diese originelle Improvisationsshow, die von Ihren Fruits des fondus improvisiert wird.

Italiano :

Diptyque è costituito da due storie improvvisate, intrecciate e ritmate dai suonatori. Non perdetevi questo originale spettacolo di improvvisazione messo in scena dai vostri Fruits des fondus.

Espanol :

Diptyque son 2 historias improvisadas, entrelazadas y ritmadas por los músicos. No te pierdas este original espectáculo de improvisación a cargo de tus Fruits des fondus.

L’événement Spectacle Les Fruits des Fondus Diptyque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence