Spectacle Les Fruits des Fondus Je voulais vous dire… Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence

Spectacle Les Fruits des Fondus Je voulais vous dire…

Dimanche 16 novembre 2025 de 17h30 à 19h.

Dimanche 18 janvier 2026 de 17h30 à 19h.

Jeudi 26 février 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 26 mars 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 23 avril 2026 de 20h30 à 22h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-16 20:30:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2025-11-16 2026-01-18 2026-02-26 2026-03-26 2026-04-23

Spectacle proposé par la troupe de théâtre d’improvisation amateur Les Fruits des Fondus. Dans Je voulais vous dire… , 5 comédiens auront pour tâche de placer VOS répliques à l’intérieur d’histoire totalement improvisées.

Attention à celui ou celle qui n’aura pas réussi sa mission. Il ou elle sera punie sévèrement par le maître de cérémonie !

Nos 5 improvisateurs vous transporteront, à travers vos répliques, dans différents univers drôles et émouvants.

Ce spectacle a été ramené du mondial d’improvisation en Belgique, où les Fruits des Fondus avaient la chance de représenter la France en 2023. .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show put on by the amateur improvisational theater troupe Les Fruits des Fondus. In Je voulais vous dire , 5 actors will have the task of placing YOUR lines inside totally improvised stories.

German :

Diese Aufführung wird von der Amateur-Improvisationstheatergruppe Les Fruits des Fondus angeboten. In Je voulais vous dire? haben 5 Schauspieler die Aufgabe, IHRE Zeilen in eine komplett improvisierte Geschichte einzubauen.

Italiano :

Uno spettacolo della compagnia di improvvisazione teatrale amatoriale Les Fruits des Fondus. In Je voulais vous dire (Volevo dirti), 5 attori avranno il compito di inserire le VOSTRE battute in storie totalmente improvvisate.

Espanol :

Espectáculo del grupo de teatro de improvisación amateur Les Fruits des Fondus. En Je voulais vous dire (Quería decírtelo), 5 actores tendrán la tarea de poner SUS líneas en historias totalmente improvisadas.

