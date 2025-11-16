Spectacle Les Fruits des Fondus Je voulais vous dire… Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence
Spectacle Les Fruits des Fondus Je voulais vous dire… Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence dimanche 16 novembre 2025.
Dimanche 16 novembre 2025 de 17h30 à 19h.
Dimanche 18 janvier 2026 de 17h30 à 19h.
Jeudi 26 février 2026 de 20h30 à 22h.
Jeudi 26 mars 2026 de 20h30 à 22h.
Jeudi 23 avril 2026 de 20h30 à 22h.

Café théâtre Le Flibustier
7 rue des Bretons
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Spectacle proposé par la troupe de théâtre d’improvisation amateur Les Fruits des Fondus. Dans Je voulais vous dire… , 5 comédiens auront pour tâche de placer VOS répliques à l’intérieur d’histoire totalement improvisées.
Attention à celui ou celle qui n’aura pas réussi sa mission. Il ou elle sera punie sévèrement par le maître de cérémonie !
Nos 5 improvisateurs vous transporteront, à travers vos répliques, dans différents univers drôles et émouvants.
Ce spectacle a été ramené du mondial d’improvisation en Belgique, où les Fruits des Fondus avaient la chance de représenter la France en 2023. .
Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A show put on by the amateur improvisational theater troupe Les Fruits des Fondus. In Je voulais vous dire , 5 actors will have the task of placing YOUR lines inside totally improvised stories.
German :
Diese Aufführung wird von der Amateur-Improvisationstheatergruppe Les Fruits des Fondus angeboten. In Je voulais vous dire? haben 5 Schauspieler die Aufgabe, IHRE Zeilen in eine komplett improvisierte Geschichte einzubauen.
Italiano :
Uno spettacolo della compagnia di improvvisazione teatrale amatoriale Les Fruits des Fondus. In Je voulais vous dire (Volevo dirti), 5 attori avranno il compito di inserire le VOSTRE battute in storie totalmente improvvisate.
Espanol :
Espectáculo del grupo de teatro de improvisación amateur Les Fruits des Fondus. En Je voulais vous dire (Quería decírtelo), 5 actores tendrán la tarea de poner SUS líneas en historias totalmente improvisadas.
