Spectacle Les Fruits des Fondus Match d’improvisation Aix VS Aubagne Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Spectacle Les Fruits des Fondus Match d’improvisation Aix VS Aubagne

Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h30. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 21:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Quels seront les meilleurs improvisateurs de Provence ? Vous le saurez avec le match opposant les deux plus provençales des villes du sud ! Aix et Aubagne.

L’esprit de Pagnol soufflera sur ce match.

Un match d’improvisation c’est un spectacle unique durant lequel s’affrontent 2 équipes de 5 improvisateurs soumis aux exigences sans fin d’un arbitre intraitable. C’est vous, public, qui jugerez pour l’équipe de votre choix et si jamais l’arbitre vous parait trop antipathique vous pourrez même lui jeter des chaussettes ! .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Who will be Provence’s best improvisers? Find out in this match-up between the two most Provençal cities in the south! Aix and Aubagne.

The spirit of Pagnol will breathe life into this match.

German :

Wer werden die besten Improvisatoren der Provence sein? Das erfahren Sie mit dem Spiel zwischen den beiden provenzalischsten Städten des Südens! Aix und Aubagne.

Der Geist von Pagnol wird durch dieses Spiel wehen.

Italiano :

Chi saranno i migliori improvvisatori della Provenza? Scopritelo quando le due città più provenzali del sud si affronteranno! Aix e Aubagne.

Lo spirito di Pagnol darà vita a questo incontro.

Espanol :

¿Quiénes serán los mejores improvisadores de la Provenza? Descúbralo cuando se enfrenten las dos ciudades más provenzales del sur Aix y Aubagne.

El espíritu de Pagnol insuflará vida a este partido.

L’événement Spectacle Les Fruits des Fondus Match d’improvisation Aix VS Aubagne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence