Spectacle Les Fruits des Fondus Ponctually Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Ponctually, la pièce improvisée où le temps est compté ! Dans Ponctually, un lieu unique, des entrées et des sorties… que les comédiens n’ont pas décidé !
En effet, au début du spectacle, chaque comédien va tirer au sort une feuille sur laquelle seront indiqués, à la seconde près, les moments où il doit entrer, et ceux où il doit sortir. Pas simple ! Mais on est certain que les Fruits des Fondus seront au rendez-vous… et à l’heure ! .
Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fruits@fondus.fr
English :
Ponctually, the improvised play where time is of the essence! In Ponctually, a single location, entrances and exits? not decided by the actors!
German :
Ponctually, das improvisierte Stück, in dem die Zeit knapp ist! In Ponctually gibt es einen einzigen Ort, Eingänge und Ausgänge, die nicht von den Schauspielern bestimmt werden
Italiano :
Ponctually, uno spettacolo improvvisato in cui il tempo è fondamentale! In Ponctually, un’unica location, entrate e uscite non sono decise dagli attori!
Espanol :
Ponctualmente, una obra improvisada en la que el tiempo es esencial En Ponctually, una única localización, entradas y salidas… ¡no las deciden los actores!
