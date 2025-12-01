Spectacle Les Fruits des Fondus Ponctually Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Spectacle Les Fruits des Fondus Ponctually

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Ponctually, la pièce improvisée où le temps est compté ! Dans Ponctually, un lieu unique, des entrées et des sorties… que les comédiens n’ont pas décidé !

En effet, au début du spectacle, chaque comédien va tirer au sort une feuille sur laquelle seront indiqués, à la seconde près, les moments où il doit entrer, et ceux où il doit sortir. Pas simple ! Mais on est certain que les Fruits des Fondus seront au rendez-vous… et à l’heure ! .

fruits@fondus.fr

English :

Ponctually, the improvised play where time is of the essence! In Ponctually, a single location, entrances and exits? not decided by the actors!

German :

Ponctually, das improvisierte Stück, in dem die Zeit knapp ist! In Ponctually gibt es einen einzigen Ort, Eingänge und Ausgänge, die nicht von den Schauspielern bestimmt werden

Italiano :

Ponctually, uno spettacolo improvvisato in cui il tempo è fondamentale! In Ponctually, un’unica location, entrate e uscite non sono decise dagli attori!

Espanol :

Ponctualmente, una obra improvisada en la que el tiempo es esencial En Ponctually, una única localización, entradas y salidas… ¡no las deciden los actores!

L’événement Spectacle Les Fruits des Fondus Ponctually Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence