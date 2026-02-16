Spectacle les gaufrettes Vibraye

Spectacle les gaufrettes

Quai des Arts Vibraye Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Spectacle les gaufrettes les résidents de l’EHPAD font voler en éclats les murs de l’institution

Branchés de toutes parts, ils investissent la rue en musique, avec la joyeuse détermination de remettre les vieilles et les vieux sur la place publique. .

Quai des Arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 62 40 quaidesarts@vibraye.fr

English :

Les gaufrettes show: EHPAD residents shatter the institution’s walls

