Spectacle les gaufrettes Vibraye vendredi 10 avril 2026.
Spectacle les gaufrettes
Quai des Arts Vibraye Sarthe
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 22:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Spectacle les gaufrettes les résidents de l’EHPAD font voler en éclats les murs de l’institution
Branchés de toutes parts, ils investissent la rue en musique, avec la joyeuse détermination de remettre les vieilles et les vieux sur la place publique. .
Quai des Arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 62 40 quaidesarts@vibraye.fr
English :
Les gaufrettes show: EHPAD residents shatter the institution’s walls
