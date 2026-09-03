Informations pratiques

Vornay

Spectacle Les Gaufrettes

Rue du Stade Vornay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

La Communauté de Communes de La Septaine vous propose d’assister à la représentation des Gaufrettes

Les Gaufrettes, résidentes de l’Ehpad des Mots Bleus, font voler en éclat les murs de l’institution.

De Pink Floyd à Johnny Hallyday, en passant par Joséphine Baker ou Pharrell Williams, les croustillantes Gaufrettes reprennent les morceaux des plus grands.

Branchées de toutes parts, elles investissent la scène en musique, avec la joyeuse détermination de remettre les vieilles et les vieux sur la place publique.

Sans oublier de faire passer un message, plus de considération et de moyens pour ces institutions qui méritent un quotidien vivant, coloré et plein d’humanité. 10 .

Rue du Stade Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evenementiel@cc-lasseptaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Septaine Community of Municipalities invites you to attend the performance of *Les Gaufrettes*

L’événement Spectacle Les Gaufrettes Vornay a été mis à jour le 2026-09-03 par BERRY