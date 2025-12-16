Spectacle Les Grands à Marcilly-le-Hayer Marcilly-le-Hayer
Spectacle Les Grands à Marcilly-le-Hayer Marcilly-le-Hayer samedi 17 janvier 2026.
Spectacle Les Grands à Marcilly-le-Hayer
26 Rue de la Mothe Marcilly-le-Hayer Aube
Tarif : – – Eur
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Spectacle à Marcilly-le-Hayer le 17 Janvier ! Par l’association Les P’tits Marcy Mômes à 14h30 dans la salle des fetes avec une entrée familial à 5€ et ouverture des portes à 14h.
Un gouter sera offert aux enfants en vente pour les gourmands !!
Ouvert à tous et sur réservations au 07.86.05.68.51 (SMS de préférence) et par mail à l’adresse lesptitsmarcymomes@gmail.com 5 .
26 Rue de la Mothe Marcilly-le-Hayer 10290 Aube Grand Est +33 7 86 05 68 51 lesptitsmarcymomes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Les Grands à Marcilly-le-Hayer Marcilly-le-Hayer a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise