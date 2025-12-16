Spectacle Les Grands à Marcilly-le-Hayer Marcilly-le-Hayer

Spectacle Les Grands à Marcilly-le-Hayer

17 Janvier 2026

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Spectacle à Marcilly-le-Hayer le 17 Janvier ! Par l’association Les P’tits Marcy Mômes à 14h30 dans la salle des fetes avec une entrée familial à 5€ et ouverture des portes à 14h.

Un gouter sera offert aux enfants en vente pour les gourmands !!

Ouvert à tous et sur réservations au 07.86.05.68.51 (SMS de préférence) et par mail à l’adresse lesptitsmarcymomes@gmail.com 5 .

