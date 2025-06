Spectacle Les Grands Enfants Lunéville 11 octobre 2025 20:30

Meurthe-et-Moselle

Spectacle Les Grands Enfants 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

avec Eric Laugérias et Frédéric Bouraly, une comédie sur les parents, les enfants, les amis.

Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs, se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur, qu’une grande nouvelle vient bousculer… Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêt à tout…Tout public

.

37 rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@lameridienne-luneville.fr

English :

with Eric Laugérias and Frédéric Bouraly, a comedy about parents, children and friends.

Sami and Thomas have always been the best of friends, so much so that their respective children married each other. It’s a happy story, but one that’s been turned upside down by some big news? Sami and Thomas will do anything for their children, but even more to save their friendship. But will they really do anything?

German :

mit Eric Laugérias und Frédéric Bouraly, eine Komödie über Eltern, Kinder und Freunde.

Sami und Thomas sind seit jeher die besten Freunde, so sehr, dass ihre jeweiligen Kinder geheiratet haben. Ein wahres Glück, das durch eine große Neuigkeit erschüttert wird Sami und Thomas sind bereit, alles für ihre Kinder zu tun, aber noch mehr, um ihre Freundschaft zu retten. Aber wirklich alles?

Italiano :

con Eric Laugérias e Frédéric Bouraly, una commedia su genitori, figli e amici.

Sami e Thomas sono sempre stati grandi amici, tanto che i loro rispettivi figli si sono sposati. È un periodo felice, ma non è tutto rose e fiori? Sami e Thomas sono pronti a fare qualsiasi cosa per i loro figli, ma ancora di più per salvare la loro amicizia. Ma faranno davvero qualcosa?

Espanol :

protagonizada por Eric Laugérias y Frédéric Bouraly, una comedia sobre padres, hijos y amigos.

Sami y Thomas siempre han sido los mejores amigos, hasta el punto de que sus respectivos hijos se han casado. Es una época feliz, pero no todo son buenas noticias.. Sami y Thomas están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos, pero aún más por salvar su amistad. Pero, ¿realmente harán algo?

