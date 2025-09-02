Spectacle Les grands fourneaux Compagnie Max et Maurice Kunheim

Spectacle Les grands fourneaux Compagnie Max et Maurice Kunheim vendredi 6 février 2026.

Spectacle Les grands fourneaux Compagnie Max et Maurice

11 rue de Casteljoux Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

Art’Rhena s’exporte sous un chapiteau pour un dîner-spectacle exceptionnel. Un restaurant ambulant au chic désuet ouvre ses portes avec l’envie de divertir, de subjuguer, de bluffer mais aussi de régaler sa clientèle. Un lieu imaginaire avec ses employés qui trompent par leur espièglerie, leur savoir-faire artistique, leur bonne humeur. Au menu des acrobaties incroyables, du chant et de la musique live accompagné d’un repas complet, de l’entrée au dessert !

Repas compris dans le prix du billet (entrée, plat, salade, dessert) menu végétarien. .

11 rue de Casteljoux Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Les grands fourneaux Compagnie Max et Maurice Kunheim a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach