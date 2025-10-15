Spectacle Les Grands Fourneaux

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-15 19:00:00

fin : 2026-01-16 21:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17

Un restaurant ambulant où cuisine et arts circassiens se rencontrent. Les serveurs espiègles offrent une parenthèse poétique et gourmande.

Un restaurant ambulant où cuisine et arts circassiens se mêlent. Lustres déplumés et assiettes dépareillées accueillent des serveurs espiègles et élégants qui enchaînent gastronomie, acrobaties et musiques entraînantes. Une parenthèse poétique et gourmande à savourer comme un plat raffiné. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A travelling restaurant where cuisine and circus arts meet. The mischievous waiters offer a poetic and gourmet interlude.

German :

Ein fahrendes Restaurant, in dem sich Küche und Zirkuskünste begegnen. Die schelmischen Kellner bieten eine poetische und genussvolle Auszeit.

Italiano :

Un ristorante itinerante dove cucina e arti circensi si incontrano. I camerieri birichini offrono un intermezzo poetico e gastronomico.

Espanol :

Un restaurante ambulante donde se dan cita la cocina y las artes circenses. Los traviesos camareros ofrecen un interludio poético y gastronómico.

L’événement Spectacle Les Grands Fourneaux Thann a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay