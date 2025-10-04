Spectacle « Les grands-mères » Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine

Spectacle « Les grands-mères » Médiathèque Simone Veil Beauce la Romaine samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « Les grands-mères » Samedi 4 octobre, 15h30 Médiathèque Simone Veil Loir-et-Cher

Entrée gratuite, sur inscription car place limitée.

On entretient souvent un lien unique et profondément intime avec sa grand-mère, un lien fort, précieux, même si l’on sait qu’il est parfois éphémère. Les grands-mères peuvent être tour à tour autoritaires, sages, impertinentes, fantasques ou tendres. Dans les contes traditionnels, elles incarnent toute cette palette de personnalités, à la fois archétypes et reflets du réel.

Ce spectacle de contes en musique propose une exploration joyeuse, poétique et vivante de ces figures de grands-mères, entre récits merveilleux et anecdotes authentiques. Un tour de contes à partager en famille.

Spectacle intergénérationnel tout public, à partir de 5 ans.

Médiathèque Simone Veil 2 rue de la Libération, 41240 ouzouer le marché Beauce la Romaine 41240 Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 45 53 [{« type »: « email », « value »: « bib.blr@ccterresduvaldeloire.fr »}]

Anne Boutin Pied