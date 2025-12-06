Spectacle Les grands oubliés Au cœur des violences invisibles Pont-Sainte-Marie

Spectacle Les grands oubliés Au cœur des violences invisibles

C’est une pièce à 4 voix, pour deux comédiens et deux comédiennes, qui se font l’écho de la grande solitude des enfants victimes de féminicide et de leurs familles, mais aussi de la formation encore insuffisante des services de police, des dysfonctionnements de la justice, et peut-être d’une volonté politique encore en deçà des annonces faites sur le sujet, à l’issue du Grenelle contre les violences conjugales du 25 novembre 2019.



Ce spectacle met l’accent sur la situation des familles, des enfants de ces femmes assassinées dont on ne parle jamais ou très peu ; ces victimes collatérales dont on ignore la souffrance et qu’on laisse se débrouiller sans aide psychologique ou matérielle suffisantes. Des enfants désemparés, sidérés se retrouvant malgré eux au centre d’un maillage d’institutions et situations complexes.



