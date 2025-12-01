Spectacle Les Grands Rôles Lucé

Spectacle Les Grands Rôles

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2025-12-12 20:30:00

Et si les plus grands personnages de la littérature prenaient vie autrement ? Les Mauvais Élèves réinventent les figures mythiques en inversant genres et valeurs, pour offrir une expérience théâtrale audacieuse et surprenante.

De la rencontre jubilatoire entre une professeure de français et Cyrano à la déambulation futuriste d’une Lady Macbeth, en passant par la tendre complicité de Juliette et d’un grand-père plein d’humour, chaque scène bouscule les codes et éclaire ces œuvres légendaires sous un jour nouveau. Une invitation unique à redécouvrir le théâtre de manière vivante, ludique et contemporaine. Mise en scène Shirley et Dino. Durée 1h25. 20 .

What if literature’s greatest characters were brought to life in a different way? Les Mauvais Élèves reinvent mythical figures by inverting genres and values, to offer a daring and surprising theatrical experience.

