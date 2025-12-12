Spectacle Les gros patinent bien Lucé
Spectacle Les gros patinent bien Lucé jeudi 26 mars 2026.
Spectacle Les gros patinent bien
Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir
Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Après Bigre, plongez dans une odyssée poétique et déjantée avec ce spectacle-carton !
Entre cabaret cartoon et épopée shakespearienne, deux comédiens donnent vie à des aventures folles, pleines d’astuces, de gags et de morceaux de carton. Un feu d’artifice d’inventivité et de fantaisie à ne pas manquer ! A partir de 11 ans 36 .
Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After Bigre, plunge into a crazy, poetic odyssey with this cardboard show!
L’événement Spectacle Les gros patinent bien Lucé a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHARTRES