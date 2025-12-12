Spectacle Les gros patinent bien Lucé

Spectacle Les gros patinent bien

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 – 36 – EUR

Début : Jeudi 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

2026-03-26

Après Bigre, plongez dans une odyssée poétique et déjantée avec ce spectacle-carton !

Entre cabaret cartoon et épopée shakespearienne, deux comédiens donnent vie à des aventures folles, pleines d’astuces, de gags et de morceaux de carton. Un feu d’artifice d’inventivité et de fantaisie à ne pas manquer ! A partir de 11 ans 36 .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

After Bigre, plunge into a crazy, poetic odyssey with this cardboard show!

