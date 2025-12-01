Spectacle, Les gros patinent bien Théâtre Millandy Luçon

Spectacle, Les gros patinent bien

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Cabaret en carton

Molière 2022 Meilleur spectacle de théâtre public

Après Bigre , succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Il quitte les plaines du grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patin, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse , repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costumes trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

Aventures rocambolesques déployées à forces d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

Tout public, à partir de 10 ans

English :

Cardboard cabaret

