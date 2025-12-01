Spectacle, Les gros patinent bien Théâtre Millandy Luçon
Spectacle, Les gros patinent bien Théâtre Millandy Luçon vendredi 13 février 2026.
Spectacle, Les gros patinent bien
Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Cabaret en carton
Molière 2022 Meilleur spectacle de théâtre public
Après Bigre , succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.
Il quitte les plaines du grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patin, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse , repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.
Mais l’acteur en costumes trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.
Aventures rocambolesques déployées à forces d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.
Tout public, à partir de 10 ans
Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .
Théâtre Millandy 9, rue de l'Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
English :
Cardboard cabaret
